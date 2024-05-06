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общество

В Новосибирске с 6 по 12 мая ожидается потепление до +23 градусов

Фото: Сиб.фм

Теплая температура ожидается в Новосибирске уже на этой неделе.

По данным синоптиков сайта Gismeteo, в Новосибирске с 6 по 12 мая ожидается жара до +23 градусов.

Сегодня, 6 мая, днем будет +12 градусов, 7 мая ожидается до +16 градусов тепла, в четверг, 8 мая, прибавится на один градус днем — до +17. А 9 мая, в День Победы, ожидается уже до +21 градуса.

10 мая в Новосибирске будет самый пик жары – до +23. Также синоптики прогнозируют солнечную погоду всю неделю и без осадков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска собирают ведрами сморчков.

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Валерия Митрохина
Журналист

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