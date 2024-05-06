В Новосибирске с кредитного мошенника взыскали 855 тысяч рублей

Судебные приставы Новосибирска взыскали с кредитного мошенника более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области, сотрудники взыскали с мошенника 855 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

По постановлению пристава с мужчины, который осужден по статье о мошенничестве в сфере кредитования, удержали 915 тысяч рублей за нанесенный ущерб.

“В отношении 46-летнего уроженца Приморского края возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением физическому лицу, в размере 855 тысяч рублей”, — пишет пресс-служба.

Должик скрывался от судебных приставов, не проживал по месту регистрации. Выяснилось, что за ним зарегистрированы три автомобиля Scania, но найти их в Новосибирске не смогли. В ходе розыскных мероприятий установили, что автомобили передвигаются по Москве.

Сотрудники установили, что у мужчины также есть несколько банковских счетов. На одном из них хранится сумма, которая может погасить долг. Деньги арестовали, тем не менее мужчина все равно не хотел погашать задолженность добровольно.

После этого арестованные средства были списаны банком.

Напомним, что в Новосибирске силовики закрыли колл-центр с лжесотрудниками ФСБ.