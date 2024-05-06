В Новосибирской области молодежная избирательная комиссия обновляет свой состав

Молодежная комиссия Новосибирской области состоит из 12 членов, формируется на три года.

В связи с истечением срока полномочий молодежной избирательной комиссии (МИК) Новосибирской области, региональный избирательный комитет объявил о начале приема предложений по кандидатурам в новый состав МИК.

Молодежная комиссия Новосибирской области принимает предложения по кандидатурам с 13 по 27 мая текущего года.

Отмечается, что МИК формируется на основе предложений региональных отделений политических партий, молодежных общественных объединений, органов самоуправления образовательных организаций региона, а также избирательных комиссий и молодежных избирательных комиссий Новосибирской области. В состав МИК может быть назначено не более одного представителя от каждого субъекта выдвижения.

Для участия в формировании нового состава МИК необходимо представить решение соответствующего субъекта выдвижения о предложении кандидатуры, заявление о согласии кандидата на назначение его в состав МИК, анкету и согласие на обработку персональных данных.

Подробную информацию о процедуре и требованиях можно найти на сайте Новосибирского облизбиркома.