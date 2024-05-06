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проиcшествия

В Новосибирской области нашли тело 67-летнего пенсионера на красном тракторе

Фото: «ЛизаАлерт»

Пожилого мужчину на тракторе нашли погибшим в Новосибирской области.

Ранее в группе «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что в Тогучинском районе Новосибирской области пропал 67-летний мужчина.

Он исчез 27 апреля. Мужчина выехал на красном тракторе Т-25 в неизвестном направлении.

Недавно волонтеры сообщили, что пенсионера нашли погибшим. Тело обнаружили 3 мая.

«Найден. Погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким», — гласит текст сообщения.

Напомним, что в Новосибирскую область придет потепление до +22 градусов.

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Нина Раневская
Журналист

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