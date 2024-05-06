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общество проиcшествия

В Ордынском районе Новосибирской области изнасиловали 8-летнюю девочку

Фото: Сиб.фм

Подросток изнасиловал 8-летнюю девочку в Новосибирской области.

По информации Telegram-канала “ЧП Новосибирск”, вчера днем 15-летний подросток проследил за 8-летней девочкой и увел ее в переулок, где позже изнасиловал.

Происшествие произошло в Ордынском районе Новосибирской области.

В пресс-службе следственного комитета подтвердили данную информацию. Также стало известно, что благодаря проведению оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России “Ордынский”, подросток был задержан.

“По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера»”, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Напомним, что в Новосибирске из окна общежития НГМУ выпала студентка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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