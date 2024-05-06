сегодня
06 мая, 14:45
пробки
4/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 91.69 | eur 98.56
сегодня
06 мая, 14:45
пробки
4/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 91.69 | eur 98.56
сегодня 12:50
общество

Заммэра Новосибирска Захаров уволился по собственному желанию

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров был уволен по собственному желанию.

Заммэра Новосибирска Геннадий Захаров уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Документ об его отставке подписал Максим Кудрявцев, действующий мэр города, 6 мая.

Известно, что Захаров работал в муниципалитете 10 лет — с 2014 года. До этого он возглавлял Новосибирский район области, Центральный район города, а также работал в аппарате уполномоченного представителя президента в СФО.

Напомним, что новоизбранный мэр Новосибирска уволил двух начальников.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в