Заммэра Новосибирска Захаров уволился по собственному желанию

Заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров был уволен по собственному желанию.

Заммэра Новосибирска Геннадий Захаров уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Документ об его отставке подписал Максим Кудрявцев, действующий мэр города, 6 мая.

Известно, что Захаров работал в муниципалитете 10 лет — с 2014 года. До этого он возглавлял Новосибирский район области, Центральный район города, а также работал в аппарате уполномоченного представителя президента в СФО.

Напомним, что новоизбранный мэр Новосибирска уволил двух начальников.