Блогер Евгений Спиряков посетит детский турнир «Кубок Победы» в Новосибирске

С 10 по 12 мая в Новосибирске пройдёт первый детский турнир по футболу «Кубок Победы». В мероприятии примут участие 8-летние спортсмены.

Всероссийский детский турнир по футболу приурочен к 79-й годовщине Великой Победы. Организатор мероприятия – медиахолдинг СибФМ Group при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В турнире примут участие 16 команд из Москвы, Воронежа, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Красноярска, Иркутска, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Новосибирска, Бердска, а также, Луганска, и Павлодара. Спортсмены разыграют золотой и серебряный кубок.

«Соревнования по футболу «Кубок Победы» это не только праздник спорта, но и возможность отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто внёс вклад в Великую Победу. Турнир способствует развитию патриотического воспитания и здорового образа жизни у подрастающего поколения», – заявила директор СибФМ Group Марина Волк.

На соревнования приглашены официальные лица Новосибирской области, а также звёзды российской эстрады и известные футбольные блогеры. На мероприятии запланирована автограф-сессия.

«Кубок Победы» состоится с 10 по 12 мая 2024 года с 10:00 до 18:00. Место проведения: стадион «Спартак» (ул. Фрунзе, 15).

Генеральный автопартнер: Группа компаний «Альт парк»

Партнеры турнира: Сеть пиццерий Den’s Pizza, Федеральная Группа Компаний «Бизнес-Юрист», «Нуга Бест» — товарный знак южнокорейской компании «Nuga Мedical Co., Ltd.», DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом, ООО «Деревенское молочко», ООО «Научно-производственное предприятие «Фильтроткани» (научный партнёр Музея-лаборатории «Занимательная физика» имени профессора Н.Н. Соколова), Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Частная школа "Top IT School", Рекламное агентство полного цикла «Grand Media», Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (Новосибирское линейное управление магистральных газопроводов), Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, ООО «МК инжиниринг», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы», Федерация футбола Новосибирской области.

Информационные партнеры: Телеканал ОТС, Рекламное агентство «Реклама Онлайн», Группа компаний «Выбери радио».

Фуд партнёры: Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-блинная Tinlinna, FRESH JUICE, Фабрика мороженого «Гулливер», HOTDOGS.