Бойцы новосибирской «Веги» уничтожили немецкий танк в ходе СВО

По информации первого зампреда Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, батальон «Вега» уничтожил немецкий танк Leopard 2.

Действия батальона были осуществлены операторами FPV-дронов, которые сбросили на танк два дрона, один из которых остановил его, а второй нанес окончательный удар.

Андрей Панфёров также отметил, что данное уничтожение стало подарком России к Дню Победы.

Батальон «Вега» уже уничтожил более 50 танков, бронемашин и другой украинской техники, а также вывел из строя два механизированных батальона НАТО.

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