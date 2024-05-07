Депутат Госдумы из Новосибирска Виктор Игнатов рассказал о инаугурации Владимира Путина

Депутат Госдумы из Новосибирска Игнaтов присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина.

В Москве состоялась инаугурации Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. На церемонии присутствовал депутат из Новосибирска Виктор Игнaтов. Он поделился, что уже не первый раз посещает на такое торжественное мероприятие.

«Я уже не первый раз присутствую на церемонии инаугурации, атмосфера очень торжественная. Я был еще на первой инаугурации Владимира Владимировича Путина в 2000-м году. Тогда на церемонии было значительно меньше приглашенных – 1500 человек. Сегодня приглашенных было гораздо больше, атмосфера была очень торжественной. Дата инаугурации Президента России уже 6-й раз выпадает на 7 мая. И мне очень радостно, что Владимир Владимирович Путин в конце церемонии поздравил с 88-летием со дня образования Кремлевский полк – воинскую часть, в которой я проходил срочную службу», — отметил Игнaтов.

Игнaтов поделился, что самым волнующим моментом церемонии стала присяга Путина на верность стране. Сам текст клятвы состоит из 33 слов и прописан в Конституции России.

«На церемонии обязательно присутствуют депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи КС, члены ЦИК, дипломаты. Приглашены кавалеры орденов Святого апостола Андрея Первозванного и «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, Герои России, представители религиозных конфессий, доверенные лица Президента, представители общественных организаций, губернаторы», — написал на своей странице во «Вконтакте» Виктор Игнaтов.

Напомним, появилась полная речь Владимира Путина на инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.