До старта Всероссийского детского турнира по футболу «Кубок Победы» осталось 3 дня

С 10 по 12 мая в Новосибирске пройдёт первый детский турнир по футболу «Кубок Победы».

Всероссийский детский турнир по футболу приурочен к 79-й годовщине Великой Победы. Организатор мероприятия – медиахолдинг «СибФМ Group» при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и федерации футбола Новосибирской области.

За золотой и серебряный кубки победителей в турнире будут бороться 8-летние спортсмены 16 команд из Москвы, Воронежа, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Красноярска, Иркутска, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Новосибирска, Бердска, а также, Луганска, и Павлодара.

«Соревнования Кубка не случайно проходят в дни, когда вся наша страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы российских семей бережно хранят память о своих родных и близких, тех, кто, сражаясь на фронте, работая в тылу, приближали Победу и мирное будущее для всех нас. Уверен, что участники Кубка Победы, все юные жители России и Новосибирской области знают и помнят о подвиге своих предков-победителей, также как они уважают своих сверстников, любят родителей, и нашу общую Родину – Россию», — отметил Андрей Травников.

«Соревнования по футболу «Кубок Победы» — это не только праздник спорта, но и возможность отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто внёс вклад в Великую Победу. Турнир способствует развитию патриотического воспитания и здорового образа жизни у подрастающего поколения», – подчеркнула директор «СибФМ Group» Марина Волк.

На соревнования приглашены официальные лица Новосибирской области, а также известный футбольный блогер Евгений Спиряков, который проведет автограф сессию и ответит на самые интересные вопросы.

«Кубок Победы» состоится с 10 по 12 мая 2024 года с 10:00 до 18:00. Место проведения: стадион «Спартак» (ул. Фрунзе, 15).

Генеральный автопартнер: Группа компаний «Альт парк»

Партнеы турнира: Сеть пиццерий Den’s Pizza, Федеральная Группа Компаний «Бизнес-Юрист», «Нуга Бест» — товарный знак южнокорейской компании «Nuga Мedical Co., Ltd.», DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом, ООО «Деревенское молочко», ООО «Научно-производственное предприятие «Фильтроткани» (научный партнёр Музея-лаборатории «Занимательная физика» имени профессора Н.Н. Соколова), Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Частная школа "Top IT School", Рекламное агентство полного цикла «Grand Media», Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (Новосибирское линейное управление магистральных газопроводов), Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, ООО «МК инжиниринг», Всероссийское физкультурно-спортивное общество«Трудовые резервы», Федерация футбола Новосибирской области.

Информационные партнеры: Телеканал ОТС, Рекламное агентство «Реклама Онлайн»,Группа компаний «Выбери радио».

Фуд партнёры: Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-блинная Tinlinna, FRESH JUICE, Фабрика мороженого «Гулливер», HOTDOGS.