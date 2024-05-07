Две трети ипотечных сделок новосибирцы оформляют по господдержке

В январе – апреле 2024 года новосибирцы оформили в ВТБ ипотечных кредитов на 10,5 млрд рублей. Около 65% сделок проведено в рамках программ господдержки, сообщает пресс-служба банка.

По данным кредитной организации, за четыре месяца ипотеку в банке оформили более 2,6 тысячи жителей Новосибирской области на общую сумму 10,5 млрд рублей, что сопоставимо с результатом аналогичного периода прошлого года. Средний размер одного кредита составил 3,9 млн рублей, не изменившись год к году.

В рамках льготных программ банк в январе-апреле провел около 65% от общего числа ипотечных сделок. Чаще всего новосибирцы выбирали «семейную ипотеку» — по ней заключено 800 сделок на 3,6 млрд рублей. Основную программу господдержки оформили около 600 заемщиков на 2,4 млрд рублей.

«Риск-политика Банка России, направленная на охлаждение рынка кредитования, постепенно замедляет рынок ипотеки. Вместе с тем, доля льготных программ в наших выдачах остается высокой – по итогам четырех месяцев сделки по госпрограммам составляют две трети ипотечных продаж. Мы ожидаем, что в мае-июне спрос на ипотеку останется высоким – заемщики ждут завершения основной льготной программы со ставкой 8% и спешат выйти на сделки. Затем тренд может измениться, и спрос на жилищные кредиты вновь начнет снижаться», — отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В целом, по оценке экспертов банка, в апреле продажи ипотеки в России составили 455 млрд рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей — на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.