Глава СК взял на контроль дело об изнасиловании 8-летней девочки в Новосибирской области

Александр Бастрыкин проверит дело по факту изнасилования ребенка в НСО.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела по факту изнасилования 8-летней девочки в Ордынском районе Новосибирской области.

Напомним, что 5 мая в Telegram-канале «АСТ-54 Black» опубликовали видео, где 15-летний подросток проследил за ребенком, завел девочку за угол и позже изнасиловал ее.