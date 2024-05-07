сегодня
07 мая, 16:34
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 91.31 | eur 98.47
сегодня
07 мая, 16:34
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 91.31 | eur 98.47
сегодня 14:47
общество проиcшествия

Глава СК взял на контроль дело об изнасиловании 8-летней девочки в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Александр Бастрыкин проверит дело по факту изнасилования ребенка в НСО.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела по факту изнасилования 8-летней девочки в Ордынском районе Новосибирской области.

Напомним, что 5 мая в Telegram-канале «АСТ-54 Black» опубликовали видео, где 15-летний подросток проследил за ребенком, завел девочку за угол и позже изнасиловал ее.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в