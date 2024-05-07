сегодня
07 мая, 16:34
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 91.31 | eur 98.47
сегодня
07 мая, 16:34
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 91.31 | eur 98.47
сегодня 15:38
политика общество

Инаугурация Владимира Путина — 2024: прямая трансляция

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин официально вступает на новый президентский срок. В Большом Кремлёвском дворце проходит инаугурация.

Владимир Путин, переизбранный на должность президента России, вступает в свои обязанности главы государства. Из Большого Кремлёвского дворца ведётся прямая трансляция, которая продлится около часа.

Инаугурация начнётся в 12:00 по московскому времени (16:00 по новосибирскому времени). Церемония проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Для Владимира Путина это уже пятая по счёту инаугурация, и с 7 мая 2024 года начинается его новый шестилетний президентский срок, который продлится до 2030 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в