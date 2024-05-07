Инаугурация Владимира Путина — 2024: прямая трансляция

Владимир Путин официально вступает на новый президентский срок. В Большом Кремлёвском дворце проходит инаугурация.

Владимир Путин, переизбранный на должность президента России, вступает в свои обязанности главы государства. Из Большого Кремлёвского дворца ведётся прямая трансляция, которая продлится около часа.

Инаугурация начнётся в 12:00 по московскому времени (16:00 по новосибирскому времени). Церемония проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Для Владимира Путина это уже пятая по счёту инаугурация, и с 7 мая 2024 года начинается его новый шестилетний президентский срок, который продлится до 2030 года.