Как пандемия отразилась на росте просроченной задолженности

По данным ЦБ на 1 марта 2024 года, долги россиян с просрочкой более 90 дней достигли 2,7 трлн рублей.

Федресурс — единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщил, что в первом полугодии 2024 года число банкротств выросло на 18,2% к аналогичному периоду 2023 года. За период существования процедуры потребительского банкротства несостоятельными стали уже более миллиона, а именно 1192,5 тысяч граждан. Антон Усков, арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «Аристократ» отметил, что должники чаще стали прибегать к банкротству, поскольку это наиболее цивилизованный способ вылезти из финансовой ямы.

«Повышается общая финансовая грамотность населения, банкротство уже не звучит как что-то постыдное — это отличный инструмент, который широко используется во всем цивилизованном мире», — говорит Антон Усков. Кто-то лишился дохода и стало невозможно обслуживать кредиты, кто-то переоценил свои возможности, взяв кредит, и в пандемию не может вносить платежи».

Отмена самоизоляции стала новым импульсом роста кредитования. Историй сотни, и все сводятся к нескольким драматичным финалам: бессонные ночи, звонки коллекторов, потеря имущества, реализованного за бесценок, отчаяние. Хотя взрывной рост числа банкротств свидетельствует о переломе ситуации — люди хотят уверенности, стабильности и видят в банкротстве спасение.

С любой суммой долга человек может инициировать процедуру банкротства.

«Не надо ждать просрочки, кого-то переломного момента, знака свыше», — говорит арбитражный управляющий. Если вы чувствуете, что ситуация изменилась, что месяц от месяца вам сложнее справляться с финансовыми обязательствами, вы берете новые кредиты, чтобы погасить старые, приходите к нам. Наши юристы проконсультируют и в каждой конкретной ситуации предложат оптимальное решение».





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