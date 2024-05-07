Количество пожаров в Новосибирск и области выросло в три раза

На прошлой неделе в Новосибирской области два человека погибли в результате ЧП.

В Новосибирской области за последнюю неделю зарегистрирован значительный рост количества пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно опубликованным данным, в период с 22 апреля по 5 мая было зафиксировано 663 возгорания. Из них 529 случаев относятся к горению мусора и сухой растительности. Сравнивая с предыдущими двумя неделями апреля 2024 года, количество пожаров увеличилось практически в три раза.

Кроме того, в результате чрезвычайных ситуаций на прошлой неделе два человека погибли, а восемь получили различные травмы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 11 лесных пожаров зафиксировали в Новосибирской области.