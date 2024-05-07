Крупный затор произошел на Димитровском мосту в Новосибирске

На Димитровском мосту в Новосибирске днем 7 мая возникла огромная пробка, затрудняющая движение автомобилей.

По данным онлайн-карт, десятки машин встали на участке моста. Навигаторы автолюбителей указывают на значительное увеличение времени в пути по мосту, до четырех раз больше обычного.

Затор образовался в направлении движения к проезду Энергетиков. Кроме того, на картах видно, что Фабричная улица, Восход, участок Ипподромской улицы, Станционная и Широкая улицы также испытывают увеличенную нагрузку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска вводятся ограничения движения и парковки.