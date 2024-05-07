В Новосибирске техника для летней уборки и мобильные бригады продолжают наведение порядка

В Новосибирске продолжается уборка городских пространств: на улицы выведена спецтехника, переоборудованная для летней уборку, работают мобильные бригады, жители наводят порядок в своих дворах.

«Мы продолжаем отмывать город после зимы от грязи и мусора. Хорошим подспорьем стал городской весенний субботник. На улицы города, во дворы вышли тысячи новосибирцев. В результате с придомовых территорий и общественных пространств было собрано и вывезено более 46 тысяч кубометров мусора. И вывоз отходов после субботника с дворовых территорий многоквартирных и частных домов продолжается», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По решению городской власти муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» в течение двух недель (с 22 апреля по 5 мая) бесплатно принимало на своих полигонах собранный на субботниках мусор. Это первый год, когда период бесплатного приема отходов от уборки территорий продлили на такой длительный срок.

Самыми напряженными днями для работников «Левобережного» и «Гусинобродского» полигонов стали 27 и 28 апреля – на объекты размещения отходов дополнительно поступило 7234 и 5886 кубометров мусора. По оценкам специалистов, поток машин, привозящих отходы после субботника в эти две недели, увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Это не первая сезонная уборка города. Традиционно во время проведения субботников десятки единиц дополнительной техники въезжают на «Гусинобродский» и «Левобережный» полигоны, – рассказал руководитель направления обработки ТКО Дмитрий Зайтдинов. – Механизм работы в таких условиях у нас отработан: выводятся дополнительные бульдозеры и люди, отвечающие за приемку, учет и размещение отходов».

Работы по бесплатному приему отходов от уборки территорий общественных пространств завершены, однако региональный оператор продолжает работы по вывозу отходов от субботника дворовых территорий многоквартирных и частных домов. Дополнительные заявки на вывоз листвы жителям делать не нужно.