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общество

В Новосибирске техника для летней уборки и мобильные бригады продолжают наведение порядка

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжается уборка городских пространств: на улицы выведена спецтехника, переоборудованная для летней уборку, работают мобильные бригады, жители наводят порядок в своих дворах.

«Мы продолжаем отмывать город после зимы от грязи и мусора. Хорошим подспорьем стал городской весенний субботник. На улицы города, во дворы вышли тысячи новосибирцев. В результате с придомовых территорий и общественных пространств было собрано и вывезено более 46 тысяч кубометров мусора. И вывоз отходов после субботника с дворовых территорий многоквартирных и частных домов продолжается», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По решению городской власти муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» в течение двух недель (с 22 апреля по 5 мая) бесплатно принимало на своих полигонах собранный на субботниках мусор. Это первый год, когда период бесплатного приема отходов от уборки территорий продлили на такой длительный срок.

Фото В Новосибирске техника для летней уборки и мобильные бригады продолжают наведение порядка 2

Самыми напряженными днями для работников «Левобережного» и «Гусинобродского» полигонов стали 27 и 28 апреля – на объекты размещения отходов дополнительно поступило 7234 и 5886 кубометров мусора. По оценкам специалистов, поток машин, привозящих отходы после субботника в эти две недели, увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Это не первая сезонная уборка города. Традиционно во время проведения субботников десятки единиц дополнительной техники въезжают на «Гусинобродский» и «Левобережный» полигоны, – рассказал руководитель направления обработки ТКО Дмитрий Зайтдинов. – Механизм работы в таких условиях у нас отработан: выводятся дополнительные бульдозеры и люди, отвечающие за приемку, учет и размещение отходов».

Работы по бесплатному приему отходов от уборки территорий общественных пространств завершены, однако региональный оператор продолжает работы по вывозу отходов от субботника дворовых территорий многоквартирных и частных домов. Дополнительные заявки на вывоз листвы жителям делать не нужно.

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Роман Чугаев
Журналист

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