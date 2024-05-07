Никиту Кологривого не планируют снимать в кино про Новосибирск

В Минкульте Новосибирской области заявили, что не планируют снимать кино с Кологривым.

Актер из Новосибирска Никита Кологривый посетил в марте кинофестиваль «Семейные традиции», где рассказал о своем желании снять фильм про сибирских ученых.

«Я хочу написать целый большой кластер сценариев про ученых, про Академгородок, про молодежь, которая там тусуется. Мне хочется рассказать не про содержанок, а про сибиряков, которые думают головой. Я не понимаю, почему наша страна не знает о тех людях, которые создают кучи лабораторий, трудятся в закрытых комнатах в масках, в очках, в шапочках, и их никто никогда не увидит. Но они делают такое важное дело!» — сказал Кологривый.

Несмотря на это, в пресс-службе Министерства культуры региона заявили, что не планируют сотрудничать с актером. Об этом сообщает портал nsk.om1

Напомним, что новосибирский актер Кологривый задолжал налоговой около 1,4 миллионов рублей.