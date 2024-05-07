Новосибирский железнодорожник Анатолий Безруков отметил вековой юбилей

5 мая исполнилось 100 лет железнодорожнику, почетному ветерану Западно-Сибирской железной дороги Анатолию Безрукову, который прошел свой профессиональный путь в депо Барабинска Новосибирской области.

В день юбилея его поздравили руководители магистрали.

Анатолий Степанович Безруков – участник Великой Отечественной войны. В августе 1942 года его призвали на фронт, он воевал под Ельней, дошел до Берлина, где расписался на стенах разрушенного Рейхстага. После окончания войны Анатолий Безруков еще два года прослужил в рядах Советской Армии, а затем вернулся в депо Барабинска, где работал до пенсии.

Железнодорожник награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», Орденом славы, Орденом Великой Отечественной войны I, II степени.