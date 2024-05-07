О чем заявил Владимир Путин на инаугурации 2024

7 мая проходит церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

В Большом Кремлевском дворце 7 мая проходит церемония вступления Путина в должность президента России.

После того как Владимир Путин принес присягу и официально вступил в должность президента РФ, он произнес речь.

В своей речи он сообщил, что превыше всего стоит безопасность народа России.

«Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, реализуем все задуманное, вместе — победим!», – сказал президент.

Он поблагодарил граждан страны во всех регионах, героев и участников СВО за доверие и поддержку.

Также Владимир Путин заявил, что Россия будет открыта к странам, которые видят в РФ партнеров. Помимо этого, президент сообщил, что никто не отказывается от диалогов с западными государствами, но всё зависит от них.

«Судьбу РФ мы будем определять сами. Вы, граждане РФ, подтвердили правильность курса страны. Решили непреклонно отстаивать свой выбор, ценности, национальные интересы», — торжественно произнес Путин.

Одной из главных целей является народосбережение, повышение качества жизни уровня российских семей.

«Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, реализуем всё задуманное, вместе — победим!», — подытожил Владимир Путин.