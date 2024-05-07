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общество

Первые суда прошли через Новосибирский шлюз

Фото: Telegram-канал Росморречфлота

В Новосибирске через шлюз прошли первые суда.

Как сообщила пресс-служба Росморречфлота, вчера, 6 мая, через Новосибирский шлюз прошли первые суда.

Уточняется, что шлюз расположен на правом берегу реки Обь в 20 километрах выше Новосибирска. Общая длина сооружения по оси составляет свыше 7 километров.

А сегодня, 7 мая, с 19:00 до 19:30 по местному времени через водосливную плотину Новосибирской ГЭС будет осуществляться пропуск плавающей древесины.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске начались работы по замене теплосетей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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