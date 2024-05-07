Под Новосибирском 17-летняя девушка сбила пенсионера — он скончался

В городе Обь в Новосибирской области произошла смертельная авария.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, в городе Обь 6 мая произошло смертельное ДТП.

Так, около 18:00 17-летняя девушка-водитель без прав двигалась по улице Ломоносова на Toyota Corolla. Она наехала на мужчину 1940 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Сообщается, что до пешеходного перехода было около 60 метров.

В результате аварии пенсионера доставили в ЦРБ Оби. В 22:40 он скончался.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирске у маршрутки прямо во время езды отвалилось колесо и отлетело в автомобиль.