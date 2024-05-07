Под Новосибирском открыли мемориал ветерану Великой Отечественной войны

На избирательном округе Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива в эти майские дни состоялось торжественное и трогательное событие: открыт памятник на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

В селе Быстровка Искитимского района похоронен Виктор Васильевич Зеленский. Он умер в 1976 году, могила в последнее время была заброшенной. Потому что по происхождению не здешний, родственников не осталось, многие жители села уже и не помнили этого человека, а современные школьники и не слышали о нем ничего.

А меж тем, биография Виктора Васильевича – из тех, которую следовало бы помнить. Он родился 15 ноября 1922 года в селе Суенга Маслянинского района Новосибирской области. Звание старшего лейтенанта получил в марте 1943 года, воинская специальность – лётчик. В 1944 году окончил высшую офицерскую школу в Рязани. Был лётчиком дальней авиации, бомбил крупные немецкие города и порты в тылу врага. Всего он совершил 78 боевых вылетов на бомбардировщике ИЛ-4, пять вылетов – на Берлин. Последний боевой вылет был в ночь на 1 мая 1945 года в Белостокском воеводстве города Бельск. Неоднократно отмечался боевыми наградами. Демобилизован по инвалидности вследствие ранения. С 1955 года работал в Быстровской средней школе Искитимского района, сначала преподавал физкультуру, потом – военное дело и машиноведение.

Не было на могиле Виктора Васильевича памятника – стелы участника военных действий. Стояла только старая пирамидка со звездой. Совет ветеранов села Быстровка обращался с инициативой, что нужно установить достойное надгробие: и в администрацию района, и к депутату Законодательного Собрания от округа №13 Андрею Шимкиву. Поиском того, кто мог бы изготовить хороший памятник, занялась помощник депутата Татьяна Парфенцова по его поручению.

«Таких фирм много, но отозвалась только одна, – рассказала Татьяна Парфенцова. – Индивидуальный предприниматель Максим Кудайбергенов спросил о жизни человека, которому мы хотим установить памятник, и сказал: «Вы знаете, у меня пять детей, они ходят под мирным небом благодаря таким, как Виктор Васильевич Зеленский. Памятник ему сделаю бесплатно». Спасибо искитимскому «Комбинату бытовых услуг»! Таких людей, как Максим Кудайбергенов, в настоящее время, к сожалению, совсем не много».

Так всем миром накануне 79-й годовщины Победы в Быстровке организовали значимое, трогательное и редкое событие. На могиле героя установили надгробие. Собрались жители села и гости, участники Совета ветеранов и школьники. Под звуки гимна Российской Федерации памятник был торжественно открыт, к нему возложили венок с изображением ордена Отечественной войны и букет гвоздик.

Говоря об этом событии, Андрей Шимкив подчеркнул: «Спасибо тем, кто помнит о могилах ветеранов! К сожалению, встречаются и такие случаи, когда не осталось родственников у фронтовиков, умерших уже после войны и захороненных в Сибири, заброшены их могилы, некому позаботиться об установке памятников. Это неправильно! Давайте посмотрим, где на территории кладбищ есть захоронения героев Великой Отечественной войны – они воевали, сохраняя нам мирное небо. И мы должны беречь их память».