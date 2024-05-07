«Ростелеком» и портал Sibnet.ru запустили онлайн-игру ко Дню Победы

Ко Дню Победы «Ростелеком» и портал Sibnet.ru запустили онлайн-версию игры «Морской бой». С 7 по 26 мая сибиряки смогут участвовать в состязании и побороться за главный трофей — игровой роутер RT-Х. Также в призовом фонде — умные и практичные гаджеты.

Запуск тематических игр к 9 мая стал уже доброй многолетней традицией спецпроекта «Карта Победы», созданного компанией «Ростелеком» и порталом Sibnet в 2018 году. Прежде пользователи пробовали силы в викторинах “Техника войны” и “Песни войны”, квизе “В мире танков”, играх “Военный геймер”, “Поле побед” и “Знаток истории”.

«Такие форматы всегда востребованы у аудитории портала Sibnet.ru. Мы каждый год ведем серьезную подготовку ко Дню Победы: разрабатываем новые варианты интерактивов, формируем призовой фонд. В этом году победитель получит игровой роутер от “Ростелекома”», — отметила руководитель проектов АО "Ринет" Ольга Алдонина.

«Геймеры оценят наш умный роутер RT-Х, который обеспечивает мощный стабильный сигнал, приоритизацию трафика и низкий пинг. В Сибири мы отмечаем высокий интерес к качественному игровому контенту: каждый третий пользователь при подключении пакетных предложений выбирает тарифы для геймеров», — рассказал директор по работе с массовым сегментом региона "Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Бойкиня.

Результаты «Морского боя» будут опубликованы 27 мая на сайте «Карта Победы». Помимо онлайн-игр здесь собран большой объем информации о Великой Отечественной Войне: «Награды», «Хроника Победы», «Базы фронтовиков», «Фильмы войны». Особый раздел — «Карта Победы», где каждый может добавить историю своего ветерана.

«Каждый год “Карта Победы” пополняется новыми историями о подвигах, которые с гордостью рассказывают дети и внуки фронтовиков и тружеников тыла. Такие проекты — еще одна возможность выразить благодарность за героизм и стойкость в защите Родины, вспомнить, какой ценой наши деды отстояли свою страну», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

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