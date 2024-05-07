Ученые из НГУ создали метод определения антител для создания вакцин

Ученые из Новосибирска нашли способ определять антитела для создания вакцин.

В Новосибирском государственном университете специалисты разработали способ, который помогает ускорить создание вакцин от вирусных заболеваний. Об этом рассказал Сергей Седых, руководитель проекта.

Эта технология позволяет за четыре месяца создать эффективные средства вакцинирования от новых угроз.

Методика помогает обнаружить соответствующие антитела в плазме крови при сравнении образцов вакцинированных и переболевших пациентов.

Напомним, что новосибирские ученые разработали антибактериальное покрытие для имплантатов.