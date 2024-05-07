В двух дорожных новосибирских компаниях прошли обыски

В Новосибирской области прошли обыски в двух дорожных компаниях.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на свой источник, в компаниях ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области и следователи СК проводят обыски.

По словам источника, организации выполняли роль подрядчиков государственного казенного учреждения области «Территориальное управление автомобильных дорог».

Обыски проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве. Должностных лиц подозревают в хищении бюджетных средств, которые были выделены на установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автотрассах области. Предположительно, дорогостоящие пункты иностранного производства заменили на аналоговое более дешевое оборудование.

По предварительным данным, сумму ущерба оценивают в 100 миллионов рублей.

Напомним, что глава СК взял на контроль дело об изнасиловании 8-летней девочки в Новосибирской области.





