В Новосибирске 5-летняя девочка продает игрушечного леопарда за 3 млн рублей

В Новосибирске 5-летняя девочка продает мягкую игрушку за 3 миллиона рублей, чтобы помочь родителям накопить на дом.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести игрушечного леопарда. За него просят 3 миллиона рублей.

Оказалось, что игрушку продает пятилетняя девочка, чтобы помочь родителям накопить на дом.

Сейчас она вместе с мамой, папой и братом живет в небольшой квартире. Недавно родители решили приобрести свой дом, где дети смогут жить в своих собственных комнатах.

Услышав разговор взрослых, девочка захотела им помочь и начала продавать сшитые мягкие игрушки.

Напомним, что в Новосибирске продают картину Фалька с подписью за 10 млн рублей.