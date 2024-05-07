В Новосибирске девушка-подросток сбила пешехода

Пожилой мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте.

Вечером 6 мая в Новосибирской области произошло ДТП, в котором участвовала несовершеннолетняя девушка, управлявшая автомобилем без водительских прав. Инцидент был зафиксирован видеорегистратором.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, пожилой мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и был сбит седаном, за рулем которого находилась 17-летняя девушка.

На видеозаписи видно, как пешеход от удара отлетает на несколько метров, а его трость падает на капот другого автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у маршрутки прямо во время езды отвалилось колесо и отлетело в автомобиль.