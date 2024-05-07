В Новосибирске экс-сотруднику МВД вынесли приговор по делу о взятках

В Новосибирске вынесли приговор бывшему сотруднику МВД.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему сотруднику МВД Андрею Ражеву. Его обвиняли во взятках и в организации незаконной миграции.

По информации суда, Ражев работал специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции отдела полиции №2 «Железнодорожный». Через посредника он получил взятки на сумму 900 тысяч рублей за незаконное бездействие в отношении директора кафе.

Ведомство назначило ему наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет колонии строгого режима. Помимо этого, обвиняемому также запретили работать в правоохранительных органах на 4 года.

Напомним, что в двух дорожных новосибирских компаниях прошли обыски.