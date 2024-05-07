В Новосибирске инспектора, случайно застрелившего иностранца, выживают из МВД

Инспектора, случайно застрелившего иностранца, выживают из МВД.

Как сообщает портал infopro54, в мае 2021 года Векил Абдуллаев направлялся из Томска в Новосибирск и в Мошковском районе их заметил экипаж ДПС, который подал знак остановиться водителю, но тот еще больше разогнался и уехал вперед. Однако через время автомобиль удалось остановить и водитель устроил скандал.

В результате конфликта инспектор Александр Гусев с оружием в руках уложил на капот Векила и через несколько секунду прозвучал выстрел. Все это было зафиксировано на телефон одного из друзей Векила.

После случившегося инспектора сразу же задержали и предъявили две уголовные статьи: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и превышение должностных полномочий.

Через время уголовное дело в отношении Александра Гусева прекратили, так как было установлено, что он действовал в рамках своих полномочий, а выстрел произошел после того, как иностранец пытался выбить оружие из рук полицейского.

Инспектора допустили к работе, но и на этом история не закончилась, так как начальнику ГИБДД по региону сообщили, что из-за Александра теперь назначают разного рода проверки, пытаясь выявить любые нарушения в ведомстве, поэтому его хотят выдворить из службы.