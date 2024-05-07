В Новосибирске мэр Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры

Первое предостережение от прокуратуры получил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, местный прокурор объявил мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву предостережение о недопустимости нарушения требований градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство МКД.

По словам прокурора, недопустима выдача разрешений на строительство домов без обеспечения их школами, детскими садами, а также транспортной и инженерной инфраструктурой. О чем он и предостерег нового мэра Новосибирска.

Напомним, что мэр Новосибирска предложил увеличить зарплату дорожным рабочим.