сегодня
07 мая, 11:16
пробки
5/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 91.31 | eur 98.47
сегодня
07 мая, 11:16
пробки
5/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 91.31 | eur 98.47
сегодня 10:26
общество

В Новосибирске мэр Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры

Фото: Сиб.фм

Первое предостережение от прокуратуры получил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, местный прокурор объявил мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву предостережение о недопустимости нарушения требований градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство МКД.

По словам прокурора, недопустима выдача разрешений на строительство домов без обеспечения их школами, детскими садами, а также транспортной и инженерной инфраструктурой. О чем он и предостерег нового мэра Новосибирска.

Напомним, что мэр Новосибирска предложил увеличить зарплату дорожным рабочим.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в