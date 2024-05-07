В Новосибирске на стыке Ини и Оби хотят построить новый микрорайон

Новый микрорайон появится на стыке Ини и Оби в Новосибирске.

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» представило проект застройки в устье реки Иня. На территории планируется строительство многоэтажек, детских садов, школ. Затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру составят 15 млрд рублей, также хотят укрепить берега рек от затопления.

Площадь застройки составит 100 га. До 2035 года планируют построить около 700 тысяч квадратных метров жилья. Также будут возведены социальные объекты: две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника.

По словам гендиректора агентства Ашота Рафаеляна, для защиты от паводка будут созданы водозащитные дамбы на Оби и Ине, а также пройдут торги на укрепление берегов.

«В рамках данного проекта агентство не будет привлекать средства бюджета города или области. Развитие территории будет осуществляться за счет инвесторов, застройщиков и собственных средств агентства», — рассказал Рафаелян.

Напомним, что первые суда прошли через Новосибирский шлюз.