В Новосибирске продают картину Фалька с подписью за 10 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу картину Роберта Фалька.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести картину художника Роберта Фалька с его подписью. За нее просят 10 миллионов рублей.

Картины Фалька имеют особую манеру соединять русский модерн и авангард.

Натюрморт «Красные маки» был создан во Франции в 1927–1935 годах. Размер холста составляет 62 на 75 см без рамы.

Как рассказал автор объявления VN.ru, работа была куплена в Париже. При этом экспертизу на подлинность еще не проходила.

Напомним, что в Новосибирске продают игрушечного леопарда за 3 млн руб.