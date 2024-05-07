В Новосибирске в три раза увеличилась стоимость центра единоборств

В Новосибирске в три раза выросла стоимость на строительство центра единоборств.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства физкультуры и спорта Новосибирской области, стоимость строительства центра единоборств оценили в 2,5 млрд рублей в 2024 году. В 2019 стоимость составляла около 847,59 млн рублей.

Увеличение стоимости связывают с инфляцией. Для строительства центра рассматривают участок, который расположен на улице Аникина в Новосибирске.

Сам губернатор региона Андрей Травников заявил, что строительство спортивного объекта находится в приоритете. По планам, там будут проходить занятия по каратэ, самбо, боксу, греко-римской борьбе.

Напомним, что ученые из НГУ создали метод определения антител для создания вакцин.