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В Новосибирской области пропала 64-летняя женщина в сиреневых галошах

Фото: «ЛизаАлерт»

В Новосибирской области ищут пенсионерку, которая пропала 6 мая.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что в селе Кольцовка в Новосибирской области пропала 64-летняя Любовь Кандалова (Моисеенко).

6 мая она ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: предположительно сине-белая ветровка с капюшоном, черные брюки, сиреневые утепленные галоши.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что Глава СК взял на контроль дело об изнасиловании 8-летней девочки в Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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