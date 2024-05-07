Владимир Путин вступил в должность президента РФ

Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

Сегодня, 7 мая, в Кремле проходит церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

Он произнес присягу в соответствии с текстом, утвержденным Конституцией.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал Путин.

После этого Путин официально вступил в должность президента России.





