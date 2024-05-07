сегодня
09 мая, 14:07
пробки
3/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
сегодня
09 мая, 14:07
пробки
3/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 91.82 | eur 98.94
07.05.2024 12:46
общество

Власти Новосибирска хотят реорганизовать МКП «Горэлектротранспорт»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске хотят реорганизовать «Горэлектротранспорт».

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект постановления, в котором власти города предложили реорганизовать муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт».

«Реорганизовать муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» <...> в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания» <...> с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого предприятия и сохранением наименования муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», — гласит текст документа.

Реорганизация проводится для оптимизации работы муниципальных унитарных предприятий Новосибирска.

Напомним, что первые суда прошли через Новосибирский шлюз.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в