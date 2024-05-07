Водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяную езду в Новосибирске

В Новосибирске мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за нетрезвую езду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Алтайского края. Его обвиняли в нетрезвой езде.

Так, в октябре 2023 года в Новосибирске на улице Фабричной мужчина был за рулем автомобиля своего знакомого. Около дома №17 произошла авария, виновником которой был обвиняемый.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, а также мужчину лишили прав на 1,5 года.

Напомним, что в Новосибирске изменили график работы ГИБДД из-за майских праздников.