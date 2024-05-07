Востребованные инженерные специальности: на кого учат в Омском политехе

Сегодня все большую популярность приобретают инженерные профессии. Особенно востребованы кадры, способные адаптироваться к меняющемуся технологическому ландшафту и находить инновационные решения для сложных задач. Готовят таких профессионалов в соседнем Омске – Омском государственном техническом университете.

Одна из ключевых областей, где требуются инженеры, – машиностроение. В ОмГТУ готовят специалистов по виртуальному прототипированию и аддитивным технологиям, материаловедов, а также инженеров различных профилей: конструкторов, проектировщиков, технологов, программистов, инженеров по сварке. В этом году для обучения на соответствующих направлениях подготовки вуз примет 240 абитуриентов на бюджетные места.

Востребованы специалисты в радиоэлектронике, наноинженерии и в области защиты информации. На радиотехническом факультете студенты учатся создавать сложные электронные устройства и системы, что позволяет им работать конструкторами радиоэлектронной аппаратуры, инженерами в направлении радиолокации, связи, схемотехники, электроники и других. В 2024 году на бюджет сюда сможет поступить 306 человек.

Также одно из популярных направлений – нефтехимическая и нефтегазовая отрасль. Здесь обучающиеся готовятся стать химиками-технологами, специалистами по переработке нефти и газа, а также по технологическому оборудованию, внутренним и внешним сетям, пожарной безопасности. Нефтехимический институт предоставит 332 бюджетных места.

Еще одна перспективная сфера – энергетика. Политех позволяет освоить такие профессии, как диспетчер энергосистемы, электромеханик, энергетик, проектировщик, инженер по автоматизации технологических процессов и производств. Количество бюджетных мест – 230.

На факультете транспорта, нефти и газа готовят к работе в нефтяной, газовой и ракетно-космической отрасли конструкторов, проектировщиков, технологов, мастеров производственных участков, операторов технологических установок, специалистов по автоматизации и системных аналитиков. Сюда на бюджет примут 358 абитуриентов.

Всего доступно более 2600 бюджетных мест, есть также гуманитарные и экономические направления. В пресс-службе ОмГТУ поясняют, на коммерческие места заочной и очно-заочной форм обучения документы можно подать уже сейчас, бюджетный набор начнется 20 июня. Подробнее о направлениях подготовки расскажут в группе абитуриента.

Поступающие из Новосибирска могут подать документы онлайн – через личный кабинет абитуриента, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или с помощью почты/курьерской доставки на адрес приемной комиссии.

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