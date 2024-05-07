Взрыв адреналина и море эмоций: в Новосибирске прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Квадробум-2024»

Рёв моторов, громкая музыка и скорость. Рассказываем, как 4 мая в Новосибирске прошёл фестиваль экстремальных видов спорта «Квадробум-2024».

Когда доезжаешь до остановки «Южная» и заходишь вглубь частного сектора, обращаешь внимание, как тишина меняется на множество громких звуков. И сразу же замечаешь людей на квадроциклах. Они здороваются друг с другом и съезжают вниз по горке, оставляя за собой только следы на дороге и запах бензина. Все они сегодня приехали узнать, кто из них лучший гонщик.



На мероприятие, которое проводит сеть магазинов «Активный отдых», люди приезжают уже не первый год, а некоторые - целыми семьями. Преемственность поколений здесь ярко заметна — в этот раз на соревнования приехали 7 семей. Участвуют и отцы, и их дети.

Состязания проходят в 5 разных классах: класс UTV, класс ATV с 300 до 649, класс ATV с 650 до 1000, класс детский ATV до 10 лет и класс детский ATV с 11 до 14 лет.



Сегодня приехали ещё и детские спортивные центры.







Сергей — тренер автомотоклуба «Скат». Его ученики участвуют в соревнованиях второй год. Всего их сегодня 13.



«Такие мероприятия позволяют заинтересовать детей. В одной группе у них нет конкуренции. Сегодня приехали новые люди и новая техника. Есть, чем поделиться, и такие мероприятия отводят подростков от плохих затей, — рассказал Сергей о важности соревнований.

Помимо детей, в заездах с не меньшим азартом участвуют и взрослые. Вячеславу 41 год, сегодня он приехал на соревнования впервые:

«Занимаюсь этим спортом совсем недавно, можно сказать, новичок. Всё очень понравилось, буду ещё участвовать», — поделился он впечатлениями.

Зрителям тоже предоставили возможность почувствовать себя гонщиками. Любой желающий мог прокатиться на квадроцикле PM 800 T. Его выпускает компания по производству снегоходов и мотовездеходов «Русская механика».

Вот с квадроцикла слезает девушка. После тест-драйва её белая куртка уже не такая белая — всё в брызгах грязи. Но девушка улыбается: что значат такие мелочи, по сравнению с драйвом, который дарит экстремальная поездка! Когда едешь на квадроцикле, внешний вид — последнее, о чём ты думаешь. Самая важная задача — удержаться. После заезда руки болят от напряжения, а сердце бьётся от адреналина.



А вот компания «АвтоСпецЦентр» представила вездеход на шинах низкого давления. Эта машина может пересекать любую местность и даже плавать. «Мероприятие нам очень нравится, мы получили массу эмоций. Нам даже удалось чуть-чуть поучаствовать в основных заездах в плане техпомощи. Мы такие — помогаем всем», — поделился представитель компании Алексей.

Под вечер, когда солнце уже не так обжигало кожу, а участники полностью испачкали одежду, пришло время объявлять победителей. Так, в классе ِATV 650-1000 победил Кирилл Замылин, он же стал победителем соревнований в прошлом году. Алексей Дмитриенко занял 2 место в классе UTV, он уже 8 лет занимается квадроциклами. В прошлом году он перевернулся на технике и пока что перешёл на UTV.

«В соревнованиях с «Активным отдыхом» участвую впервые. Не ожидал занять призовое место. Просто так получилось, но рад. На фестивале всё отлично и шикарно. Обязательно буду участвовать ещё», — рассказал Алексей.



После церемонии награждения победителей и традиционной фотосессии на память, участники и зрители постепенно расходятся, и Парк активного отдыха «Ствол» снова накрывает тишина.

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