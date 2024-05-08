Акция «Свеча Памяти» в Новосибирске 2024: прямая трансляция

В Новосибирске проходит посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны акция «Свеча памяти».

В Новосибирске началась акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны. Наши коллеги из ОТС ведут прямую трансляцию с Монумента славы.

Ежегодно 8 мая во многих городах России проходит общенациональная акция «Свеча памяти», в рамках которой свечи зажигаются в память о 27 миллионах граждан СССР, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

«Планируемое количество участников только на Монументе Славы – более 3000 человек», – рассказывал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.