Какой должна быть современная онлайн-школа для детей

Образование все больше перебирается в интернет. Предложения о получении или углублении знаний в онлайн-режиме сыплются, как из рога изобилия. Но как понять, что они будут действительно полезными и актуальными? Есть определенные критерии.

Единая модель

У любого детского образовательно учреждения должна быть образовательная модель, единая для всех преподавателей. Онлайн-школа для детей 5-11 классов с уклоном в иностранный язык и IT должна быть построена на одной концепции и программе. Это как скелет конструкции, который обшивают отдельными курсами. Тогда все учителя дополняют друг друга, подталкивая развитие ребенка в заданном моделью направлении. Иначе это просто сборник различных репетиторов, а не школа.

Система оценка прогресса

Оценка в дневнике – это привычная, понятная, но совершенно устаревшая модель. Она по сути ничего не говорит о прогрессе ученика в том или ином направлении, о сложных моментах и сильных сторонах. Да и вообще очень субъективна, чтобы ей было место в современной школе. Например, многие серьезные программы обучения языкам предполагают оценивание сотни скиллов по всему материалу. Естественно, все эти результаты должны быть доступны ученику и родителям.

Поддержание интереса

Все должно быть направлено то, чтобы ученик сам захотел научиться чему-либо. Поэтому надо обратить внимание на следующие вопросы:

есть ли игровые элементы в программе;

внедрены ли идеи соревновательности внутри детского коллектива;

насколько гибкий подход к обучению, учитывает ли он желание самих детей.

Скучный курс сложно выдержать даже взрослому, что уж говорить о ребенке. В обычной школе внимание к предмету добиваются в основном репрессивными методами. При дистанционном обучении такой подход не имеет смысла.

Больше практики

Теоретическая часть важна в любом предмете, но сильный упор на банальном зачитывании материала только тормозит прогресс и мешает развитию креативного мышления. Как минимум 70% всего времени в онлайн-школе должно отводиться на получение практических навыков и личного опыта. Особенно это касается учреждений, которые акцентируют внимание на иностранные языки и модное сейчас программирование.

Интерфейс

Немаловажный фактор эффективности дистанционки – это удобный, понятный и адаптивный интерфейс, в котором проходит обучение. Ученики не должны отвлекаться на него, наоборот он должен помогать процессу. При этом важно не столько мнение родителей по этому вопросу, а реакция самого ребенка.

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