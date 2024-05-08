Новосибирец Валерий Яров выиграл второй этап Кубка России по стендовой стрельбе в Татарстане

Экс-глава департамента областного департамента физкультуры и спорта Валерий Яров рассказал о развитии стрелкового вида спорта в Новосибирской области.

В селе Введенская Слобода Республики Татарстан состоялся второй этап Кубка России по стендовой стрельбе, где встретились 128 спортсменов из 13 регионов. Об этом сообщили в Минспорте Новосибирской области.

В соревнованиях принял участие экс-глава департамента областного департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Валерий Яров. Спортсмен вышел в финальный этап в квалификации, где опередил всех оппонентов и занял первое место в дисциплине «Трап».

Мастер спорта Валерий Яров поделился корреспонденту Сиб.фм, что в Казани единственное стрельбище в России, которое сделано по всем правилам этого вида спорта. В 2017 году там состоялся чемпионат Европы. До этого, в 2013 году, состоялась летняя универсиада.

«Это самое лучшее стрельбище в России. Поэтому туда съезжаются лучшие спортсмены. Борьба там достаточно серьезная. Второй этап Кубка России был очень важен, соревнование проходило по олимпийским правилам», — отметил Яров.

Собеседник добавил, что участие в соревнованиях принимали 128 человек — многие из них победители и участники международных и российских соревнований. Валерий Яров сумел обойти всех оппонентов. Данным видом спорта, по его словам, он занимается с 14 лет.

Яров также рассказал, что в Новосибирской области стендовая стрельба является ведущим видом спорта.

«У нас очень хорошо развивается стендовая стрельба. Недавно прошло молодёжное первенство, наши ребята первое место заняли в команде», — рассказал Яров.

Спортсмен отметил, что в Новосибирске отлично работает школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта под руководством Ивана Довгаля, однако в регионе остро стоит вопрос развития спортивной базы.

«Очень остро стоит вопрос о строительстве нового стрелкового комплекса. У нас действительно много потенциальных спортсменов. Требуется пристальное внимание к этому», — подытожил собеседник.