Новосибирские поисковики обнаружили останки 34 пропавших солдат ВОВ

Поисковики из Новосибирска нашли останки 34 пропавших участников Великой Отечественной войны.

В Ленинградской области новосибирские поисковики обнаружили останки 34 солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны. До этого их считали пропавшими без вести.

Отряд «Поиск-МГиВ» принимал участие в экспедиции на местах сражений. Они провели раскопки в районе станции Погостье Кировского района.

«В эту экспедицию мы вместе с поисковиками Ленинградской области нашли останки 34 красноармейцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Было найдено три медальонные капсулы, прочитано два бумажных вкладыша», — сообщила руководитель экспедиции «Поиск-МГиВ» Наталья Некрасова «BFM-Новосибирск» .

Так, выяснилось, что в Ленинградской области погиб красноармеец Хохлов Николай Федорович 1905 г. р., рядовой Билюкин Спиридон Семенович 1909 г. р. Волонтеры также нашли родных погибших и провели похороны.

Напомним, что в Новосибирск перед Днем Победы поступило около 500 тысяч гвоздик.





