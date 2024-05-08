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общество
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Oбeщaли cпиcaть дoлги за пaру мecяцeв — кaким oбeщaниям юристoв нeльзя вeрить и пoчeму

Фото: Фаина Багирова, руководитель филиала ЮК «Аристократ» в Новосибирске. ООО «АДЖИО ФИНАНС ГРУПП»

Руководитель новосибирского филиала юридической компании «Аристократ» Фаина Багирова ответила на острые вопросы по списанию долгов.


От какой суммы можно банкротиться?

—Размер долга значения не имеет. Списать можно любой долг. Проблема в том, что зачастую судебные издержки и оплата работы юристов обходятся в сумму, превышающую размер долга. Основной причиной почему люди объявляют себя банкротами – это тот факт, что долги накладывают множество ограничений, в том числе на выезд, многие не видят своих близких годами из-за подобных ограничений. Кроме того, приходится терпеть бесконечные блокировки карт, удержание заработной платы, пенсии. После признания банкротом с человека будут сняты все ограничения, и он снова вернётся к обычной жизни.


Когда вы запустите процесс?

—Мы подаем заявление в суд сразу, на той же рабочей неделе. 80% документов мы собираем сами, пытаемся минимально задействовать в этом процессе наших клиентов.

Как только процедура завершается, выносится определение суда, мы звоним клиенту с поздравлениями.

Гарантия 100%. Как это возможно?

— В нашем портфолио более 11 000 дел на общую сумму 7,5 млрд рублей и 100% успешных судов по банкротству. По одному из дел нашим специалистам удалось списать долг на 370 млн рублей, это один из самых больших в России.

Как же мы даем 100% гарантию? Еще на этапе первой консультации мы проводим анализ ситуации клиента, и сразу озвучиваем, подходит гражданин под процедуру или нет.

Возможно ли списать долг за пару месяцев?

— К обещаниям списать долги за 3-4 месяца мы относимся с юмором. Не стоит доверять тем, кто обещает списать долги за пару месяцев. Решение о списании долговых обязательств перед кредиторами принимает только Арбитражный суд, мы же со своей стороны делаем все возможное чтобы ускорить процедуру. 6-8 месяцев — это реальные сроки. Со всеми нашими завершенными делами вы можете ознакомиться на сайте Арбитражного суда.

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+7 383 205-97-04

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Роман Чугаев
Журналист

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