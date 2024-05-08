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С новосибирца приставы взыскали почти 5 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске приставы взыскали с местного жителя почти 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области, в региональном центре приставы взыскали с должника 4,8 млн рублей.

По данным ведомства, мужчина является индивидуальным предпринимателем и проходит процедуру банкротства. При этом он продал свою квартиру, получив более 4,8 млн рублей. Несмотря на это, суд признал договор купли-продажи недействительным. Мужчина не хотел возвращать деньги.

Правоохранительные органы решили взыскать сумму с личных счетов должника, но там средств не было. Приставы нашли другой счет, который и использовался при совершении сделки. Когда поступила нужная сумма, ее списали в счет долга.

Напомним, что Глава СК поручил доложить о нарушении прав ребенка-инвалида в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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