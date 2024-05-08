Спрос на яйца и продукты для выпечки вырос на 22% накануне Пасхи

На предпасхальной неделе спрос на яйца подскочил более чем на треть, а на кулинарные ингредиенты – на 64%, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

За неделю накануне праздника в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), покупки продуктов к Пасхе выросли на 22%, а вот спрос на продукты животного происхождения во время поста существенно не изменялся.

За предпасхальную неделю и в сам праздник (с 29 апреля по 5 мая) в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили на продукты для праздничного стола около 2,9 млрд рублей, купив свыше 18 млн товаров, что на 22% больше, чем за неделю до этого.

Куриные яйца – наиболее популярный пасхальный продукт – обошлись россиянам за неделю в более 418 млн рублей, было куплено около 7 млн упаковок товара (+38% по количеству к предыдущей неделе). Стоимость яиц не изменилась накануне праздника.

На предпраздничной неделе традиционно подскочил спрос на кулинарные ингредиенты: продано более 3 млн упаковок товара, это на 64% больше, чем неделей ранее. Всего потрачено 137 млн рублей, средняя цена товара за неделю снизилась на 9% до 45 рублей.

Спрос на сливочное масло и маргарин вырос на 15%, покупатели приобрели свыше 1,5 млн товаров, потратив 287 млн рублей, средняя цена в категории за неделю снизилась на 2% и составила 182 рубля, по сравнению с прошлым годом рост цены составил 11%. Сухофрукты и цукаты стали покупать на 8% чаще, всего приобретено 450 тысяч упаковок за неделю на сумму 116 млн рублей. Средняя цена товара составила 258 рублей, увеличившись на 5% за неделю и на четверть — по сравнению с Пасхой прошлого года.

На 9% за неделю вырос спрос на вино: было куплено около 861 тысячи бутылок, объем трат составил 476 млн рублей, а средняя цена — 554 рубля, это на 2% ниже, чем неделей ранее и на 8% больше, чем в прошлую Пасху. Традиционно к Пасхе покупают недорогие красные вина для праздничного стола, также дешевые тихие вина разных категорий приобретаются для окрашивания яиц.

«В структуре спроса мы не видим заметного снижения покупок продукции животного происхождения в пост. Снижение спроса на молочную продукцию, по сравнению с аналогичным периодом до начала великопостных недель, составило 1%, на яйца – 4%, спрос на мясо даже немного вырос, т.к. последние недели поста совпали с началом сезона пикников и длинными выходными. Современному человеку сложно подстроить свой режим питания под определенные требования, даже если есть желание соблюдать пост, поэтому некоторые используют альтернативные варианты поста — отказ от сладких продуктов, сигарет, алкоголя и развлекательных мероприятий», — комментирует Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф.

Справка:

«Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота».