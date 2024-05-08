Стала известна полная программа празднования Дня Победы 8 и 9 мая в Новосибирске

Мэрия Новосибирска опубликовала план торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Великой Победы.

8 мая

Патриотические события в Новосибирске в этот день станут данью памяти героям, пожертвовавшим собой в борьбе с фашизмом. В «Вахте Памяти» примут участие более 200 человек, которые выставят караулы в местах, связанных с войной.

В Ленинском районе в этот день заложат «Сад Памяти» на бульваре Победы. В память о павших в 22:00 у Монумента Славы пройдет акция «Свеча Памяти».

9 мая

На площади Ленина в 10:00 пройдет торжественный военный парад. Затем будет церемония выноса знамен, в том числе копии Знамени Победы. Шествие «Бессмертного полка» в этом году будет особенным. Портреты ветеранов Второй мировой войны покажут на медиаэкранах, на экране стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина, в эфире местного телевидения и на сайте акции.

В 12:00 на Красном проспекте пройдет легкоатлетическая эстафета имени маршала Покрышкина. С 14:00 в Центральном парке начнут массовую информационную кампанию о службе по контракту.

Масштабная праздничная программа начнется в 16:00 на Михайловской набережной. В 21:50 пройдет салют.