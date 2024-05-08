Строители Новосибирска отмечают юбилей в центре города: как одна компания меняет город уже 85 лет

Кто построил Оперный театр и другие «визитные карточки» столицы Сибири – на выставке у «Победы»

6 мая на площадке кинотеатра «Победа» открылась выставка, посвященная 85-летию компании «Астон. Стройтрест 43». История предприятия уходит в 1939 год, а его объекты являются своего рода музейными экспонатами, отражающими исторические события города. Это уникальная возможность посетить экскурсию по знаковым и любимым местам, на которую могут прийти все жители Новосибирска до конца мая.

На объектах Строительного треста №43, как была известна компания ранее, можно проследить историю страны. Сюда входят такие промышленные гиганты советской эпохи, как Сибсельмаш, Оловокомбинат, заводы имени Ефремова и Кузьмина, Сибэлектротерм, Сиблитмаш и другие, многие из которых были построены с нуля примерно в 30-х годах или же возведены после эвакуации во время Великой Отечественной войны. Новосибирск отпраздновал победу в ВОВ открытием Театра оперы и балета 12 мая 1945 года, а в 1967 году был возведен Монумент Славывоинам-сибирякам который также был построен трестом №43.

В числе крупных проектов, осуществленных предприятием на протяжении многих лет, можно выделить крупные объекты искусства, культуры, спорта, а также учреждения медицины и образования, транспортные сооружения с нестандартными инженерными решениями:

Концертный зал Новосибирской филармонии с гигантскими гнутыми витражами;

Центр спортивной подготовки «Заря» с парящим в воздухе «залом-мячом»;

Троице-Владимирский собор с арочными сводами;

Культурный центр «Сибирь-Хоккайдо» в национальной стилистике;

Здание филиала МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова» и другие.

Различные поколения строителей треста №43 участвовали в возведении биатлонного комплекса и телецентра, строительстве дамбы Октябрьского моста, реконструкции Международного терминала аэропорта «Толмачево», а также недавней реконструкции Бассейна СКА с 50-метровыми дорожками, который был фактически перестроен и оборудован для проведения профессиональных соревнований.

Кроме того, Строительный трест №43 построил два десятка жилых домов. В настоящее время трест активно ведет строительство жилых комплексов «Астон. Геометрия» и «Астон. Шесть звезд» уровня «комфорт плюс» в районах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью, предлагая комфортное проживание для ценителей городского уюта и природы.

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