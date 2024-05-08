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общество наука

Ученые из Новосибирска создали импортозамещающий ветпрепарат

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирские ученые разработали уникальный импортозамещающий ветпрепарат.

Ученые из Академгородка Новосибирска разработали импортозамещающий противовирусный ветпрепарат. Он полностью состоит из отечественного сырья.

Противовирусный ветеринарный препарат «Виталанг-2» подходит для лечения и профилактики вирусных заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота, кошек и собак.

«Виталанг-2» поступил в продажу в 2020 году при поддержке нацпроекта «Мой бизнес», а через 3 года препарат был внесен в реестр инновационной продукции области.

Напомним, что ученые из НГУ создали метод определения антител для создания вакцин.

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Нина Раневская
Журналист

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