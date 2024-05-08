Ученые из Новосибирска создали импортозамещающий ветпрепарат

Новосибирские ученые разработали уникальный импортозамещающий ветпрепарат.
Ученые из Академгородка Новосибирска разработали импортозамещающий противовирусный ветпрепарат. Он полностью состоит из отечественного сырья.
Противовирусный ветеринарный препарат «Виталанг-2» подходит для лечения и профилактики вирусных заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота, кошек и собак.
«Виталанг-2» поступил в продажу в 2020 году при поддержке нацпроекта «Мой бизнес», а через 3 года препарат был внесен в реестр инновационной продукции области.
Напомним, что ученые из НГУ создали метод определения антител для создания вакцин.